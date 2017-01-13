Киев, 13 января, 2017, 15:24 — ИА Регнум. Укрепление власти президента Украины Петра Порошенко и радикализация общества привели к восстановлению и ужесточению скандальных законов предыдущего главы государства Виктора Януковича, принятых три года назад. Об этом 13 января сообщает украинское издание «Вести».

Горбаруков Александр ИА REGNUM Петр Порошенко

По словам политтехнолога Андрея Золотарёва, на Украине наблюдается «ползучее свертывание демократии, наступление на свободу слова, собраний». Это происходит под предлогом конфликта в Донбассе. Более жесткими стали, к примеру, правила участия в протестных акциях. Юрист Ростислав Кравец отмечает, что раньше власти должны были получить решение суда, чтобы разогнать митинг, теперь демонстрантов может попросту разогнать полиция.

Другие эксперты отмечают изменение «террористических» норм — ужесточены статьи Уголовного кодекса Украины со 109-й по 114-ю. Например, с 5 до 10 лет изменился срок наказания за умышленное повреждение имущества. Менее свободным стал интернет — пользователей могут привлечь к ответственности за «распространение сепаратизма» и «свержение госстроя», если они копируют на свои страницы материалы с запрещенных сайтов или групп в социальных сетях.

За последние два года к таким наказуемым деяниям, как публичное отрицание или оправдание преступлений фашизма, добавилось отрицание голодомора, холокоста и геноцида крымских татар. «Драконовскими» мерами специалисты называют также механизм спецконфискации и «презумпцию правоты» сотрудников полиции, в поддержку котрой выступает глава МВД страны Арсен Аваков.