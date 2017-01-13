Тюмень, 13 января, 2017, 15:54 — ИА Регнум. Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменская область поддерживают предложение ФАС РФ по отмене нижней границы регулируемых оптовых цен на газ. Об этом заявлено представителями правительств регионов 13 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цена на газ

Антимонопольная служба предлагает с этого года провести эксперимент по либерализации оптовых цен на газ для промышленных потребителей в Тюменской области, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

Меморандумы о сотрудничестве в данном направлении между правительствами Тюменской области, ХМАО и Федеральной антимонопольной службой России были подписаны 27 июля прошлого года. Об этом ранее сообщала пресс-служба губернатора Тюменской области Владимира Якушева.

Отмечалось, что поэтапное дерегулирование цены на голубое топливо создаст предпосылки к снижению его стоимости для потребителей и сделает Тюменскую область, Югру и Ямал конкурентоспособными и более привлекательными для инвесторов.

«Цель общей работы — подготовка к переходу от государственного регулирования оптовой стоимости газа к государственному регулированию тарифов на услуги по его транспортировке в Российской Федерации. В перспективе это поможет стабилизировать или даже снизить цену на газ для потребителей, обеспечив бизнесу источник дополнительных инвестиций, а жителям экономию средств на оплату коммунальных услуг», — пояснил смысл меморандума Владимир Якушев.

Кстати, в Тюменской области уже сегодня подключение к газораспределительным сетям производится в срок до двух недель, а для потребителя это бесплатно. По новой схеме за 2016 г подключилось около 24 тысяч новых потребителей

«Сейчас происходит реализация плана мероприятий пилотного проекта по изменению госрегулирования цен на газ на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Тюменской области. В качестве рыночных индикаторов цен в рамках проекта будут использоваться биржевые котировки, внебиржевые индексы цен и индексы зарубежных сопоставимых рынков», — заявил замглавы ФАС России Анатолий Голомозин.

Предполагается переход на единый тариф по транспортировке природного газа, как для ПАО «Газпром», так и для независимых компаний. При этом также планируются долгосрочные (от 3 до 5 лет и более) тарифы на транспортировку, передает пресс-служба ФАС.

«Успех проекта можно оценивать исходя из итогов создания благоприятных условий ценообразования, в том числе недопущения необоснованного роста цен на газ. Успех проекта можно констатировать в случае роста газопотребления и расширение масштабов газоснабжения. При этом необходимо отметь, что стоимость газа для населения остаётся регулируемой. Нет задачи увеличить или сократить доли отдельных хозяйствующих субъектов, основной целью реализации проекта является устойчивый рост емкости рынка в целом», — заявил Анатолий Голомозин.

Президент АО «СПбМТСБ» Алексей Рыбников уверен, что биржевая торговля один из важных элементов развития рынка природного газа: «Сейчас на бирже торгуют 6 производителей и 62 потребителя приобретают газ на регулярной основе. В рамках реализации проекта предполагается расширение состава участников за счёт хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Югры и Тюменской области».

«На бирже в последний год цены на 5−8% ниже регулируемых. Снижение стоимости газа в рамках реализации проекта хотя бы на 5%, при потреблении в Тюменской области 5 млрд куб. м. газа, повлечет за собой эффект в 850 млн рублей, который можно отнести либо на снижение затрат потребителей, либо на снижение стоимости услуг/товара во вторичной инфраструктуре, либо на увеличение инвестиций энергетических компаний», — поясняет директор департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Евгений Карташков

Эксперимент по либерализации газового рынка планируется начать уже в марте этого года, сообщает пресс-служба ФАС РФ. Голомозин предложил представителям других субъектов РФ присмотреться, изучить и применить на практике у себя в регионах передовой опыт Тюменской области и ХМАО. Работа по либерализации оптовых цен на газ ведется по 12 субъектам РФ, еще в 30 регионах этот вопрос обсуждается.

При запуске пилотного проекта по либерализации газового рынка на территории Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономного округов в условиях низких издержек на добычу и близости конечных потребителей выигрыш данных субъектов Федерации будет очевиден, считает профессор кафедры государственного регулирования экономики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Ольга Маликова.

Вместе с тем, в других регионах этот процесс может привести к обратным результатам. Доходность «Газпрома» падает, поэтому на российском рынке ему будет необходимо компенсировать потери. «В регионах типа Тюменской области все будет хорошо, но регионы с отдаленными потребителями, скорее всего, окажутся малоинтересны, и там будет тормозиться процесс развития газотранспортной инфраструктуры», — заявила Маликова корреспонденту ИА REGNUM.

«Регионы, удаленные от мест добычи сырья и с небогатыми потребителями, объективно в условиях либерализации рынка могут столкнутся с повышением тарифов, как в силу монополизма, так и в силу объективно высоких издержек по поставкам газа», — подчеркнула экономист.

Идея либерализации рынка газа активно продвигается «Газпромом», тогда как независимые производители газа выступают против, сообщает Neftegaz.Ru. Именно отсутствие гибкости в ценовой политике — одна из основных причин падения объемов реализации газа, добываемого «Газпромом». Против выступают независимые производители газа, утверждая, что «Газпром» контролирует газотранспортную систему и в большей степени определяет цену биржевых торгов, а потому эксперимент по либерализации оптовой цены на газ может привести к возврату к монопольной структуре рынка. «Газпром» считает эти опасения надуманными, так как его доля на внутреннем рынке газа приближается к 50%.