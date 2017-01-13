Сочи, Краснодарский край, 13 января, 2017, 15:18 — ИА Регнум. В ближайшие выходные православные верующие отметят праздник Крещения Господня. В Краснодарском крае для совершения обряда омовения планируется подготовить свыше 120 мест, где будут дежурить спасители. Так, в Сочи окунуться в освященную воду можно будет во всех районах города. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Олимпийской столицы, для этого отведено 12 мест. Больше всего — пять — в Лазаревском районе курорта.

Krd.ru Водосвятие

А вот на центральной адлерской морской набережной в этом году купаний не будет. Такое решение было принято по рекомендации благочинного Адлерских церквей отца Алексея в связи с недавней трагедией самолета ТУ-154 и гибелью людей вблизи побережья.

Власти обратились с просьбой к жителям и гостям курорта с пониманием отнестись к этому решению и не совершать обряд крещенских купаний на пляжах Адлерского района. Вместо этого можно будет совершить обряд омовения на территории Свято-Георгиевского женского монастыря возле села Лесное. Утром 18 и 19 января во всех храмах города Сочи будут проведены службы, по окончанию которых будет проведен чин водоосвящения.

В кубанской столице для проведения религиозных обрядов освящения воды и омовения определено семь мест вблизи православных храмов и часовен. Все они получили благословление Екатеринодарской и Кубанской епархии. Безопасность граждан во время крещенских купаний вечером 18 января и весь день 19 января будут обеспечивать около 40 краснодарских спасателей. Также будут дежурить сотрудники полиции, казаки и медики.

По опыту прошлых лет ожидается, что в Краснодаре в крещенские проруби окунутся более 2 тыс. человек. С каждом годом эта цифра растёт.

Напомним, в ночь с 18 на 19 января православные христиане отмечают один из самых древних праздников христианской церкви — Крещение Господне или Святое Богоявление. Праздник является одним из самых главных в христианстве и посвящён крещению Иисуса Христа Иоанном Крестителем в реке Иордан. В память об этом ежегодно духовенство проводит обряд водосвятия для православных жителей Краснодара.

Как сообщало ИА REGNUM, крушение Ту-154 над Чёрным морем потерпел 25 декабря прошлого года. Все летевшие на борту самолета пассажиры и члены экипажа — 92 человека — погибли. Среди них — артисты Ансамбля имена Александрова, журналисты, Доктор Лиза.