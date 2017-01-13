Военные Кот-д’Ивуара силой разогнали акцию протеста против их бунта
Ямусукро, 13 января, 2017, 15:11 — ИА Регнум.
Voice of America
Африканские силовики
Военные Кот-д'Ивуара, поднявшие недавно бунт в городе Буаке, разогнали выстрелами в воздух 13 января акцию протеста против их действий, сообщает BFMTV.
Около 200 человек, недовольных действиями военных, собрались у префектуры города с требованием прекратить бунт.
«Мы устали от их действий. Мы выполним свой долг и выйдем на улицу», — отметил днем ранее Йакуба Траоре, один из организаторов манифестации.
Сразу после начала акции протеста на место его проведения прибыли грузовики с военными, которые открыли огонь в воздух и разогнали собравшихся.