Ямусукро, 13 января, 2017, 15:11 — ИА Регнум.



Voice of America Африканские силовики

Военные Кот-д'Ивуара, поднявшие недавно бунт в городе Буаке, разогнали выстрелами в воздух 13 января акцию протеста против их действий, сообщает BFMTV.

Около 200 человек, недовольных действиями военных, собрались у префектуры города с требованием прекратить бунт.

«Мы устали от их действий. Мы выполним свой долг и выйдем на улицу», — отметил днем ранее Йакуба Траоре, один из организаторов манифестации.

Сразу после начала акции протеста на место его проведения прибыли грузовики с военными, которые открыли огонь в воздух и разогнали собравшихся.