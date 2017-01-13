Астана, 13 января, 2017, 15:11 — ИА Регнум. Служба экономических расследований Департамента государственных доходов (ДГД) по Алма-Атинской области заявила о ликвидации преступной группировки, занимавшейся изготовлением фальшивых денег.

Марина Соколовская Проверка подлинности денежных купюр

Первой была задержана 32-летняя гражданка Казахстана, у который были обнаружены и изъяты поддельные купюры на общую сумму 1,2 млн тенге (240 тыс. руб.).

«В ходе проведения дальнейшей проверки выяснилось, что на территории города Алма-Аты действует подпольная типография, где изготавливались фальшивые денежные средства номиналом 1000, 2000 и 10 000 тенге. Во время обыска в типографии были изъяты фальшивые купюры с различными номерами на сумму 25 тысяч тенге (5 тыс. руб.), 28 листов формата А-4, на которых были занесены цветным принтером формы купюр вышеуказанных номиналов, специальная бумага, а также цветные принтеры и компьютеры», — сообщила пресс-служба Департамента госдоходов.

По словам представителя Службы экономических расследований ДГД по Алма-Атинской области Мырзахана Жаксылыка, общая сумма изъятых фальшивых денежных средств составила 2 525 000 тенге (505 тыс. руб.). Сейчас проводится досудебное расследование по статье 231 Уголовного кодекса республики «Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Подделка денежных средств в Казахстане — весьма распространенный вид преступлений. Однако в числе фальшивомонетчиков, которых регулярно выявляют правоохранительные органы, не только граждане Казахстана, но и иностранцы.

К примеру, 9 января 2017 года в Чимкенте начался суд над двумя гражданами Нигерии, обвиняемыми в изготовлении поддельных американских долларов. 39-летний Нвоке Экендеричукву и 30-летний Оба Жозефат приехали в Чимкент под видом учителей английского языка. Однако решили не ограничиваться репетиторством и организовали в арендуемой квартире цех по производству фальшивых долларов. При аресте у африканцев были обнаружены всего две поддельные стодолларовые банкноты, однако, по данным следствия, нигерийцы успели сбыть около 16 200 фальшивых долларов (972 тыс. руб.).

В колонии АП-162/2, расположенной в Павлодаре, отбывают наказание за изготовление и сбыт поддельных денег двое граждан Камеруна. За время отбывания наказания заключенные не только выучили казахский язык, но и научились играть на домбре — национальном казахском инструменте. Свои творческие таланты камерунцы регулярно демонстрируют на сцене, поскольку являются участниками ансамбля «Достар».

Что же касается Алма-Аты, то последний случай задержания фальшивомонетчиков здесь произошел в июне 2016 года.

«При производстве обыска по месту проживания подозреваемых были обнаружены технические средства, приспособленные для печатания поддельных денежных средств. Среди них персональный компьютер, банкноты Национального банка номиналом две тысячи тенге с признаками подделки в количестве 359 штук, распечатанные листы бумаг (заготовки) с денежными знаками «две тысячи» с явными признаками подделки, фрагменты порванных и отрезанных частей денежных купюр на листах формата А4 в количестве 90 штук», — сообщили тогда в пресс-службе ДГД Алма-Аты.