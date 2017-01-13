Вашингтон, 13 января, 2017, 15:00 — ИА Регнум. В сериале «Американская история ужасов» выйдет еще два сезона — восьмой и девятый. Об этом рассказал глава FX Networks и FX Productions Джон Ландграф, сообщает Variety.

Цитата из т/с «Американская история ужасов». реж Брэдли Букер. 2011. США Американская история ужасов

По его словам, каждый новый эпизод шоу является культурным событием, которое зрители любят за повороты сюжета, стиль и актерский состав. В марте 2017 года начнется показ седьмого сезона сериала.

«Мы очень рады, что Райан Мерфи, Брэд Фальчук и вся творческая группа продолжат создавать новаторскую «Американскую историю ужасов», — отметил Ландграф.

Многосерийный проект American Horror Story, созданный в жанре антологии, стартовал 5 октября 2011 года. Создателями сериала выступили Райан Мерфи и Брэд Фэлчак. Сериал получил ряд наград и номинаций, в их числе — премии «Эмми», «Золотой глобус», награда Американского института киноискусства. В эпизодах снимались Джессика Лэнг, Кэти Бейтс, Хлоя Севиньи, Кьюба Гудинг-младший, Леди Гага и другие.