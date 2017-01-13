Хельсинки, 13 января, 2017, 14:57 — ИА Регнум. За период с 26 декабря 2016 года по 8 января 2017 года границу между Россией и юго-восточной Финляндией пересекли в общей сложности 332 тысячи человек. По сравнению с предыдущим годом пограничный трафик юго-восточных пунктов вырос примерно на 10%. Об этом сообщает Финско-российская торговая палата со ссылкой на данные пограничной службы.

Manfred Werner — Tsui Финляндия

Финские пограничники объясняют рост трафика в этом году увеличением числа российских туристов, которые активизировались в период новогодних каникул.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Финляндия обошла другие северные страны по продажам туров на новогодние каникулы жителям России. Это связано с широкими возможностями семейного отдыха: это и горнолыжные курорты, и визит к Санта-Клаусу, и другие зимние развлечения, которые организованы принимающими компаниями преимущественно на русском языке, прокомментировали агентству в Ассоциации туроператоров России.

Напомним, туристическая отрасль Финляндии сильно пострадала из-за резкого сокращения числа туристов из России. Валютные колебания и санкции обрушили российский турпоток в 2014 году на 58%.