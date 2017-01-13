Ростов-на-Дону, 13 января, 2017, 14:53 — ИА Регнум.

Сегодня, 13 января, гандбольный клуб «Ростов-Дон» вылетел в Тронхейм, где состоится встреча в рамках группового этапа Кубка ЕГФ. В норвежском городе донскую команду встретят хозяйки из клуба «Биасен». Для голкипера ростовчанок Катрин Лунде этот матч особенный, так как защищать ворота клуба вратарь на родной земле, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе гандбольного клуба.

Vk.com/rostovhandball Катрин Лунде

«Тронхейм находится далеко от моего родного города, но ведь все равно это Норвегия. «Биасен» — сильный клуб, несмотря на спады по ходу сезона. Я знакома с несколькими игроками, норвежки отлично исполняют дальние броски, хорошо играют как в команде, так и индивидуально. Нам необходимо подойти к предстоящему матчу максимально сконцентрированными», — сказала Лунде.

По её словам, команде в конце 2016 года не хватало скорости и, возможно, взаимопонимания. Но в последние дни ГК «Ростов-Дон» стал заметно сильнее.

Напомним, в первом матче группового этапа Кубка ЕГФ"Ростов-Дон» поразил венгерский «Эрд» со счётом 27:24. И именно норвежка Лунде была удостоена особой похвалы тренерского штаба.

«В защите есть определенные проблемы, но мы знаем, как их исправить», — сказала после игры тренер Татьяна Березняк.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ростовчанки в Кубке ЕГФ сыграют с клубами из «ведущих гандбольных держав». Коллектив попал в группу вместе с немками («Битигхайм»), венгерками («Эрд») и норвежками («Биасен»). Гандбольная баталия с «Биасен Тронхеймом» пройдёт 15 января.

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