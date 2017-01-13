Москва, 13 января, 2017, 14:50 — ИА Регнум. Минфин предлагает новый критерий назначения пенсии — по нуждаемости, передает корреспондент ИА REGNUM 13 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Если мы примем программу, стратегию совершенствования пенсионной системы более справедливую, которая предусматривают большие пенсии тем, кто в этих пенсиях нуждается и, соответственно, меньше тем, кто в них меньше нуждается…» — сказал глава Минфина Антон Силуанов в ходе Гайдаровского форума.

Такой подход позволит сэкономить деньги и направить их на здравоохранение и образование, указал министр, отметив, что получение качественных медицинских услуг для пенсионеров важнее, чем прибавка к пенсии. Такое новшество Силуанов назвал «маневром внутри бюджета». «Такая стратегия позволит нам совершить маневр внутри бюджета: больше средств направлять в здравоохранение, потому что пенсионерам более важно получать качественные услуги в здравоохранении, может быть даже важнее, нежели небольшую прибавку к пенсии», — указал он.