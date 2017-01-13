Москва, 13 января, 2017, 14:46 — ИА Регнум. Ограничения со стороны России, введенные в ответ на санкции Запада, в скором времени могут быть отменены. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, выступая на Гайдаровском форуме в Москве, пишут 13 января «Известия».

Archive.government.ru Игорь Шувалов

По его словам, после прихода новой администрации США тональность их диалога с Евросоюзом и Россией может измениться. При этом позиция российской стороны — готовность к открытому диалогу в той же мере, в которой к нему готовы западные партнеры, напомнил он.

«Пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое действие, или контрсанкции. Во всяком случае, в моей работе мне, и министру сельского хозяйства, и министру экономики, скорее всего, нужно исходить из того, что контрсанкции будут отменены», — отметил Шувалов.

Вариант продления санкций очень нежелателен, так как все игроки на рынке привыкнут к такой обстановке, добавил он. В таком случае необходимо будет работать над другими задачами, сказал вице-премьер. Если же в отношениях с Западом наступит потепление, контрсанкции могут быть сняты 31 декабря этого года, сообщает радиостанция «говорит Москва».