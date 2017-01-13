Санкт-Петербург, 13 января, 2017, 14:58 — ИА Регнум. В Петербурге участковый уполномоченный полиции не прибыл на вызов в квартиру, где шла поножовщина. В результате в квартире произошло убийство. Органами СКР возбуждено уголовное дело, органами МВД проводится служебная проверка.

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Как сообщили сегодня, 13 января, в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 8 января в дежурную часть УМВД по Невскому району города поступила информация о том, что в одной из квартир дома 9 корпус 1 по улице Ольги Берггольц пьяный мужчина с ножом угрожает людям. Тревожное сообщение было передано участковому, находящемуся на суточном дежурстве.

Участковый вызвал на место происшествия сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии, а сам на место происшествия не прибыл. Приехавшие по вызову гвардейцы обнаружили в квартире труп 43-летнего мужчины с проникающими колото-резаными ранами.

«По предварительным данным, участковый не предпринял мер к оперативному выезду на место происшествия, что повлекло смерть потерпевшего, — отметили в пресс-службе петербургской полиции. — Проводится служебная проверка и решается вопрос об увольнении данного сотрудника из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям».

Как заявили сегодня в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, в отношении 34-летнего Баира Базаржапова — старшего участкового уполномоченного полиции 10 отдела полиции УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга — возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность).

По данным следствия, сообщение о происходящем в квартире поступило 8 января около 01:49, а Базаржапов вызвал наряд Росгвардии к месту ЧП только около 02:55.

«Таким образом Базаржапов не предпринял мер к оперативному выезду на место происшествия, пресечению и предотвращению совершаемого преступления, что повлекло смерть потерпевшего», — подчеркивают в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Более того, подозреваемый участковый на допрос к следователю СКР не явился, и теперь его разыскивают для привлечению к уголовной ответственности.