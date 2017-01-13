Воронеж, 13 января, 2017, 14:42 — ИА Регнум. Жительница Воронежской области напоила собственного грудного сына уксусной кислотой. Малыш получил химический ожог пищевода, но выжил — родственники успели вовремя доставить мальчика в больницу. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Елена Мануковская, в отношении 24-летней матери возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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Согласно версии следствия, 9 января женщина напоила своего грудного сына (он появился на свет 14 октября 2016 года) уксусной кислотой.

Мальчика в больницу доставили родственники, когда узнали о случившемся, медики поставили малышу диагноз «химический ожог пищевода».

Сейчас ребенок остается в больнице.

Следователи изъяли из квартиры, где проживали мать с ребенком, стеклянную бутылку с прозрачной жидкостью и наклейкой «Уксусная кислота 70%», а также детскую бутылочку. Назначены судебные физико-химические экспертизы на предмет наличия в бутылках кислоты, в том числе уксусной.

Саму подозреваемую допрашивают следователи — они пытаются установить мотив поступка женщины.