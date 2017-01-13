США ослабят санкции в отношении Судана
Вашингтон, 13 января, 2017, 14:36 — ИА Регнум. Администрация Обамы ослабит санкции против Судана и расширит возможности для переговоров с правительством данной страны, сообщает 13 января Associated Press со ссылкой на официальные источники.
Изменение политики США является ответом на позитивные действия со стороны правительства Судана, включая усиление борьбы с терроризмом, сокращение конфликтов, отказ в предоставлении убежища боевикам из Южного Судана и расширение возможностей для гуманитарных организаций.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2009 году МУС выдал ордер на арест президента Судана Омара аль-Башира за военные преступления в провинции Дарфур. Всем странам рекомендовано арестовать аль-Башира на своей территории, однако данное предписание саботируется даже членами МУС, такими как ЮАР.
Регион Дарфур является давним очагом этнического конфликта между центральным правительством, неформальными проправительственными арабскими вооружёнными отрядами «Джанджавид» и повстанческими группировками местного негроидного населения. Конфликт обострился после того, как в 2011 году из части территории Судана путем референдума было выделено новое государство — Южный Судан.