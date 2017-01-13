Вашингтон, 13 января, 2017, 14:36 — ИА Регнум. Администрация Обамы ослабит санкции против Судана и расширит возможности для переговоров с правительством данной страны, сообщает 13 января Associated Press со ссылкой на официальные источники.

wikipedia.org Снимок территории Судана со спутника

Изменение политики США является ответом на позитивные действия со стороны правительства Судана, включая усиление борьбы с терроризмом, сокращение конфликтов, отказ в предоставлении убежища боевикам из Южного Судана и расширение возможностей для гуманитарных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2009 году МУС выдал ордер на арест президента Судана Омара аль-Башира за военные преступления в провинции Дарфур. Всем странам рекомендовано арестовать аль-Башира на своей территории, однако данное предписание саботируется даже членами МУС, такими как ЮАР.

Регион Дарфур является давним очагом этнического конфликта между центральным правительством, неформальными проправительственными арабскими вооружёнными отрядами «Джанджавид» и повстанческими группировками местного негроидного населения. Конфликт обострился после того, как в 2011 году из части территории Судана путем референдума было выделено новое государство — Южный Судан.