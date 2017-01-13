Осло, 13 января, 2017, 14:36 — ИА Регнум.



401(K) 2012 Содержание

Содержание Андерса Брейвика обходится тюрьме строгого режима Скиен в 5,2 млн крон ежегодно, заявил руководитель отделения Туре Стенсхаген 13 января. Об этом сообщает NRK.

«Мы повысили расходы, поскольку нам пришлось нанять большее число сотрудников. При этом доходы сократились из-за того, было уменьшено число заключенных, потому что он [Брейвик] занимает целое отделение», — отметил он.

Напомним, в Осло проходит судебный процесс по иску массового убийцы Андерса Брейвика, отбывающего 21-летний срок за теракт, унесший жизни 77 человек. Заключенный утверждает, что условия содержания нарушают его права человека.