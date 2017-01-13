Киев, 13 января, 2017, 14:30 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко виновен в государственной измене: вопреки украинским интересам он продолжает деловые отношения с Россией, перечисляя российской стороне немалые средства в рамках ведения бизнеса. Соответствующее обращение к председателю СБУ Василию Грицаку написал бывший заместитель генпрокурора Украины, экс-кандидат на пост президента Украины (2014 г.) Ренат Кузьмин. Текст украинский деятель разместил в своём Facebook, а видеообращение — на сайте YouTube.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Кузьмин в своём обращении к Грицаку сообщил, что любой проживающий на Украине человек, поддерживающий Россию и российские вооружённые силы, признаётся предателем. И привлекается к уголовной ответственности.

«В то же время гражданин Украины Пётр Порошенко, он же Верховный главнокомандующий и президент страны, в сговоре со своим ближайшим окружением и топ-менеджерами компании «Рошен» систематически совершает умышленные действия во вред Украине», — написал Кузьмин.

По словам Кузьмина, Украина находится с Россией в состоянии вооружённого конфликта. При этом в Липецке (Россия) работает фабрика Порошенко «Рошен».

Кузьмин утверждает, что в минувшем году поступило «в российский бюджет почти 600 млн рублей». При этом Порошенко знает, что фактически «финансирует российскую армию». В связи с эти Кузьмин просит у Грицака зарегистрировать уголовное производство, признав факт госизмены, совершённой Порошенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 октября в ходе итоговой пленарной сессии XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия стремится к тому, чтобы уважать право собственности. Принцип этот действует и в отношении иностранных, в том числе, украинских инвесторов.

«Пётр Алексеевич Порошенко является одним из таких инвесторов, имея в виду, что он является собственником достаточно крупного предприятия в Липецкой области — фабрики «Рошен», — сказал он.