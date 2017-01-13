Москва, 13 января, 2017, 14:26 — ИА Регнум. В Ступинском районе Московской области коттеджный поселок «Конное подворье» находится на осадном положении. Жителям поселка угрожают расправой, если они восстановят электричество в своих домах, передает m24.ru.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По словам жителей поселка, провода обрезала председатель товарищества, которая требует скинуться и выплатить ей 1 миллион рублей. Тем, кто оказался в числе несогласных, посыпались угрозы. В поселке царит настоящий «дикий запад» — в ход идут кулаки, оскорбления и даже оружие.

Как выяснилось, в поселок на трех автомобилях приехала группа вооруженных людей спортивного телосложения, у нескольких было оружие и начали угрожать. В свою очередь жителям поселка пришлось организовать дежурство у своих домов.

Согласие в этом дачном товариществе не стало после того, как председатель, которого жители обвиняют в подделке протоколов общих собраний, отключила часть домов (20) от электричества, буквально изрубив провода.

С жалобами люди обратились в полицию, наряд приезжал и уезжал, так происходило несколько раз. Даже если у кого-то было решение суда о запрете на отключение электричества, его всё равно отключали.

Линию электропередач полностью захватило правлению товарищества год назад, уничтожив старый трансформатор (он был сожжен) и подключив поселок к новому — своему. После чего за подключение к новому трансформатор председатель потребовала от 300 тыс. до 1 млн рублей с каждого дома.

Сейчас против председателя правления поселка «Конное подворье» возбуждено уголовное дело по статье самоуправство и неисполнение решений суда. Ей грозит реальный срок. Свет в домах до решения суда пока есть, но не более 110 Вольт