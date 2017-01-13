«Боинг» вернулся во «Внуково» после касания хвостом взлетной полосы
Москва, 13 января, 2017, 14:07 — ИА Регнум. Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines во время вылета из московского аэропорта «Внуково» задел хвостовой частью взлетную полосу. Пилоты приняли решение вернуть лайнер, передает 13 января РЕН ТВ.
tommyolsson
Boeing 737
Инцидент произошел 12 января около 14 часов по московскому времени. Посадка воздушного судна, которое должно было следовать в Стамбул, состоялась в 14:30 и прошла благополучно.
После посадки специалисты осмотрели самолет и не выявили неполадок. На взлетном поле остался лишь след от касания хвостом самолета.