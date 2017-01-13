Москва, 13 января, 2017, 14:07 — ИА Регнум. Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines во время вылета из московского аэропорта «Внуково» задел хвостовой частью взлетную полосу. Пилоты приняли решение вернуть лайнер, передает 13 января РЕН ТВ.

tommyolsson Boeing 737

Инцидент произошел 12 января около 14 часов по московскому времени. Посадка воздушного судна, которое должно было следовать в Стамбул, состоялась в 14:30 и прошла благополучно.

После посадки специалисты осмотрели самолет и не выявили неполадок. На взлетном поле остался лишь след от касания хвостом самолета.