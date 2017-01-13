Архангельск, 13 января, 2017, 14:06 — ИА Регнум. Накануне около 11 часов трое жителей г. Архангельска проходили по улице Дзержинского мимо 9-этажного дома коридорной системы, бывшего общежития. Внимание прохожих привлек густой черный дым, идущий из окна на 5 этаже. Из соседних окон люди просили о помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили на сайте арх112.

2968288 Пожар

Одна женщина сообщила, что в соседних комнатах находятся люди, а дверь в блок-секцию, которая объединяет 8 комнат, закрыта на замок. Сама она открыть дверь не может — мешает дым, вся надежда — на помощь очевидцев. Женщина сбросила им ключи от блок-секции.

Уговаривать молодых людей не пришлось — подобрав ключи, они поднялись по лестнице на 5 этаж, открыли дверь в секцию, и в кромешном дыму обнаружили лежащую на полу девушку. По-видимому, она пыталась выйти на улицу, но путь к спасению ей преградила закрытая дверь. Надышавшись дымом, она потеряла сознание. Пострадавшую вынесли на свежий воздух и передали в скорую помощь. При этом спасатели не забыли плотно прикрыть за собой дверь в квартиру, чтобы избежать притока кислорода к огню и дальнейшего развития пожара. Помощь пришла вовремя — под контролем медиков девушка, получившая серьезное отравление дымом, пришла в сознание. Пострадавшую 1994 г.р. госпитализировали в областную больницу, ее жизни ничего не угрожает.

Пожарными по автолестнице из окон были эвакуированы еще 4 девушки.

Очаг пожара находился в комнате пострадавшей. Что именно привело к возгоранию, сейчас выясняется. Комната полностью выгорела, остальные жилые помещения удалось спасти.

«Тушение пожаров в многоэтажных зданиях коридорного типа всегда сложнее, чем в обычных домах. Дым быстро распространяется по общему коридору, отрезая от выхода жителей многочисленных комнат, — пояснил начальник службы пожаротушения ЦУКС ГУ МЧС России по Архангельской области Дмитрий Охрименко. — В данном случае действия очевидцев — Антона и Сергея Еремеевых и Андрея Евсюкова — сыграли решающую роль в спасении девушки. В Главном управлении МЧС России по Архангельской области будет рассматриваться вопрос о награждении мужчин за спасение человека при пожаре».