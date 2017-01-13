Орск, Оренбургская область, 13 января, 2017, 14:03 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области на повестке дня вопрос повышения платы за обучение детей в школах искусств и художественной школе. Чиновники заявили о необходимости увеличения суммы. «Пока этот вопрос только обсуждается, только после одобрения предложения депутатами горсовета можно будет говорить о том, что родительская плата повысилась», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM и.о. начальника управления по связям с общественностью и национальной политике мэрии Ольга Николаева.

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В настоящее время за дополнительное обучение детей родители платят по 300 рублей в месяц. В горадминистрации считают обоснованным повышение до 500 рублей в месяц, но не выше этой суммы. Основная часть затрат на предоставление допобразования покрывается за счет средств городского бюджета.

В мэрии подчеркнули, что предварительно в детских школах искусств и художественной школе города прошли встречи с родителями воспитанников. Таким образом, они в курсе грядущего повышения платы.

Чиновники отметили, что каждый ребенок занимается в музыкальной школе по 23−24 часа в месяц. Затраты на каждого учащегося составляют в месяц 2785 рублей. 85% всех расходов покрывает бюджет, а 15% ложатся на плечи родителей. Проще говоря, средства из бюджета уходят только на зарплаты педагогов и коммунальные услуги, сообщает портал ural56.ru.

Сами работники школ искусств указали на непомерные расходы на инструменты, литературу, современное оборудование и ремонт помещений. Добавим, в Орске пять школ искусств и одна художественная школа.

Стоит отметить, что уже последовала реакция интенет-сообщества на информацию чиновников о грядущем повышении родительской платы за допобразование. Мнения не однозначны. Так, одна орчанка отнеслась с пониманием, указав, что учреждения допобразования еле сводят концы с концами, и 500 рублей — невеликая сумма для платы за начальное профессиональное обучение. В противовес появилось мнение, что родители итак много денег несут, в том числе и на ремонт, а потом школа выигрывает гранд и оказывается, что ремонт был на бюджетные деньги. Кто-то указал на затратность получения допобразования: инструменты и расходные материалы — дорогие. Вместе с тем обучение в школах искусств и художественных школах — это сознательный выбор учеников и их родителей.

Примечательно, что, например, в Перми с 1 января 2017 года вообще отменили родительскую плату за обучение детей в музыкальных, хоровых, художественных школах и школах искусств. С инициативой полного финансирования за счет бюджета вышли городские власти, а депутаты их поддержали.