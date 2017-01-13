Москва, 13 января, 2017, 14:00 — ИА Регнум. Цены на нефть основных эталонных сортов ближе к концу недели отыграли назад большую часть потерь, которые понесли в ее начале по мере того как участники рынка дают позитивную оценку сигналам, исходящим от стран ОПЕК, и демонстрируют готовность покупать на относительно низких ценовых уровнях, считает аналитик ГК Forex Club Валерий Полховский.

Finobzor.ru Добыча нефти

«Генеральный секретарь ОПЕК 12 января также отметил, что на грядущем заседании в мае картель обсудит возможность еще большего сокращения добычи для того чтобы разгрузить накопившиеся за годы кризиса запасы сырой нефти у покупателей. В общем и целом получается, что ОПЕК очень серьезно взялся за дело и намерен сбалансировать рынок», — отметил Полховский.

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«Соответственно, падение Brent ниже 55 долларов за баррель выглядит сейчас мало фундаментально обоснованным для участников рынка. Это хороший сигнал, позволяющий продолжать придерживаться точки зрения, что коридором для колебаний цен сейчас является область 54−59 долларов за баррель по контрактам Brent с ближайшим сроком экспирации», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 13 января, мировые цены на нефть слегка растут, инвесторы продолжают отыгрывать заявления министра энергетики России Александра Новака и министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о сокращении добычи черного золота. По состоянию на 08:21 мск стоимость нефти марки Brent выросла на 0,12% — до 56,06 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI поднялась на 0,13% — до 53,08 доллара за баррель.