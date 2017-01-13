Киров, 13 января, 2017, 13:55 — ИА Регнум. Бюджет Кировской области по итогам 2016 года исполнен по доходам на 43,3 млрд рублей, по расходам — на 45,8 млрд рублей. Об этом заявила и. о. министра финансов Кировской области Лариса Маковеева

Kirovreg.ru Заседание правительства Кировской области

По собственным доходам областной бюджет исполнен в объёме 27,6 млрд рублей, или на 95,5% от прогнозируемых показателей. Ожидалось, что бюджет недополучит 2,5 млрд рублей, но в результате усиления работы по привлечению доходов, которая была проведена во втором полугодии 2016 года, объём недопоступления собственных доходов сократился до 1,3 млрд рублей.

С 2,5 до 1,2 млрд рублей сократился разрыв неисполнения прогноза по налогу на прибыль организаций. Одновременно с этим сверх прогнозируемых показателей поступили акцизы, в том числе от местных производителей (на 29,7 млн. рублей) в результате увеличения объёмов реализации продукции и перечисления авансовых платежей.

Перевыполнение плана на 18% достигнуто по транспортному налогу. Не в полном объёме к плану обеспечены поступления налога на доходы физических лиц (388,1 млн рублей), что обусловлено замедлением темпов роста фонда оплаты труда относительно прогнозируемого, а также по плате за использование лесов (18,3 млн рублей) в результате недостаточной результативности проведённых лесных аукционов.

В целом объём поступлений налоговых и неналоговых доходов сложился с ростом на 1,7% к уровню 2015 года.

За 2016 год в областной бюджет из федерального бюджета поступило 14,8 млрд рублей. Кроме того, из Фонда реформирования ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилья в регион поступило 693 млн рублей, из Фонда развития моногородов — 72,1 млн рублей.

Государственный долг Кировской области составил 26,2 млрд рублей, что не превышает верхний предел государственного долга области, утверждённый законом об областном бюджете на 2016 год.

По данным регионального Минфина, в течение года структура госдолга претерпевала существенные изменения в связи с необходимостью досрочного гашения бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета в 2014 и 2015 годах в общей сумме 14,2 млрд рублей, привлечением на эти цели кредитов кредитных организаций и предоставлением бюджетного кредита из федерального бюджета в 14 млрд рублей.

По словам врио губернатора Игоря Васильева, на сегодня государственный долг Кировской области практически равен собственным доходам: «Мы не можем себе позволить взять коммерческие кредиты, которые направляются на реализацию инвестиционных программ, и получить прибыль. Поэтому наш единственный путь — неукоснительное соблюдение бюджета и в буквальном смысле агрессивная работа по мобилизации доходов. Сокращать нам уже нечего».

Васильев надеется, что за 3−4 года собственные доходы Кировской области как минимум удвоятся.