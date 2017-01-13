Иркутск, 13 января, 2017, 13:53 — ИА Регнум. В Иркутской области проводится доследственная проверка по информации о сомнительных закупках новогодних подарков министерством социального развития, опеки и попечительства региона. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 13 января, в областном следственном управлении СКР.

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В ведомстве уточнили, что организовано проведение доследственной проверки о превышении полномочий и злоупотреблении ими должностными лицами министерства при заключении контрактов на поставку новогодних подарков для детей из социально незащищенных семей в 2016 году.

Проводятся следственные мероприятия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в СУ СКР по Иркутской области.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Приангарье разгорелся скандал, связанный со сладкими новогодними подарками для детей из социально незащищенных семей. В областном правительстве сообщили, что на качество новогодних подарков с 20 декабря поступило три жалобы. Одно из сообщений специалисты Роспотребнадзора получили 22 декабря по электронной почте. В нем были фотографии некачественных конфет с червями: «При этом сам якобы испорченный товар и коробка для проверки не предоставлены». Областные чиновники заверили, что поставщик предоставил заявителям новые подарки, также в облправительстве сказали, что проведут по данному факту проверку.

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Однако заверениями областных властей дело не ограничилось. 12 января выяснилось, что трое неизвестных попытались передать губернатору Иркутской области Сергею Левченко новогодний подарок с конфетами и червями. Власти региона обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Напомним, в Иркутской области детям из малообеспеченных семей приобрели более 98 тысяч новогодних наборов.