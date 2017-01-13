Мурманск, 13 января, 2017, 13:48 — ИА Регнум.



Юлия Карнаева ИА REGNUM Ариэль

В Мурманске возобновили традицию установки ледяных фигур. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации областного центра, город украсили более сорока переливающихся скульптур.

«Все скульптуры оснащены светодиодными лентами и подсвечены разноцветными прожекторами, — отметили в администрации. — Теперь в самом в центре Мурманска — на улице Воровского — появились герои русских сказок: Баба Яга, Иван-царевич и Серый волк, Золотая рыбка, сестрица Аленушка и братец Иванушка, Петушок-золотой гребешок, Царевна-лягушка и многие другие. А возле лодочной станции на Семёновском озере обосновались Снежная королева и Кай, а также персонажи любимого многими мультфильма «Приключения капитана Врунгеля».

Отметим, завершены работы по возведению скульптур и в Первомайском округе Мурманска. Мастера изготовили ледяной лабиринт и три горки разной высоты, а также юрту с представителями малых народов Севера и фигуры белых медведей.

Как подчеркнули в администрации, все скульптуры будут находиться под охраной.

Ранее мурманская мэрия поместила под охрану новую иллюминацию в центре города. Как сообщало ИА REGNUM, на площади Пять Углов появилось светодиодные панно «Зима — весна» и «Лето — осень». Всего на обеих площадках разместились около 75 световых элементов: бабочек, цветов, снежинок, снеговиков, пожелтевших листьев.

В то время, пока власти украшают город, нарекания со стороны горожан вызывает работа управляющих компаний. Напомним, десятки организаций в Мурманской области уличили в ненадлежащем исполнении обязательств по уборке скопления снега и наледи при обслуживании многоквартирных жилых домов, а также социально значимых объектов.