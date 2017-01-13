Москва, 13 января, 2017, 13:47 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов с пониманием относится к передаче Русской православной церкви Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, при этом, по его мнению, в этом вопросе следует учесть весь спектр позиций, передает корреспондент ИА REGNUM 13 января.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Убранство Исаакиевского собора

«Я с пониманием отношусь к передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Русской православной церкви, хотя и считаю, что при решении этого вопроса нельзя торопиться. Нужно учесть интересы и верующих, и многочисленных туристов, и музейного сообщества», — заявил Миронов.

При этом парламентарий напомнил, что в ноябре 2010 года Госдумой был принят закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности». В этой связи Миронов считает недопустимым переводить дискуссию в политическую плоскость.

«При решении подобных вопросов надо действовать крайне аккуратно. Недопустимо переводить дискуссию в политическую плоскость. Я считаю, что этот вопрос должен обсуждаться исключительно в правовом поле. И обязательно надо учесть мнение самих петербуржцев», — полагает депутат Госдумы.

Читайте также: Исаакий у Полтавченко попросил лично патриарх Кирилл

10 января стало известно, что власти Петербурга согласились передать Исаакиевский собор РПЦ, сохранив его музейную функцию. При этом в 2015 году Смольный по экономическим соображениям ответил на аналогичные требования отказом. Согласно распоряжению городского комитета имущественных отношений, Исаакий должны передать РПЦ в безвозмездное пользование сроком на 49 лет не позднее первой половины 2019 года. При этом Петербург останется собственником собора.