Бишкек, 13 января, 2017, 13:45 — ИА Регнум. В Киргизии школьники теперь будут учиться не шесть, а пять дней в неделю. Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки этой среднеазиатской страны, соответствующий приказ подписан сегодня, 13 января.

Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

Между тем, отмечают в ведомстве, общеобразовательные учреждения, в которых недельная учебная нагрузка превышает 30 часов, будут работать в прежнем режиме — по принципу шестидневной учебной недели.

«В настоящее время предельная учебная нагрузка, утвержденная государственным образовательным стандартом, составляет: для учеников первых — пятых классов — от 20 до 30 часов, шестых — одиннадцатых классов — от 30 до 33 часов. Соответственно, рекомендовано перенести на шестой день учебной недели оказание дополнительных образовательных услуг по согласованию с родителями учащихся», — пояснили в Минобрнауки.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным Министерства образования и науки Киргизии, в республике насчитывается 2218 общеобразовательных школ, рассчитанных на 600 тыс. ученических мест, обучение в которых проходят свыше 1 млн детей.

Отметим, что школы этой среднеазиатской страны испытывают серьезный дефицит педагогических кадров, нехватка учителей связана преимущественно с низкой заработной платой.