Париж, 23 марта, 2024, 02:20 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон решительно осудил теракт в «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, где, по предварительным данным, погибли 40 человек, сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Елисейский дворец.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Макрон решительно осуждает теракт», — говорится в сообщении.

Ранее с осуждением теракта выступили власти Аргентины, Бразилии, Чили, Израиля, Италии и других стран.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошёл вечером 22 марта. В здание ворвались вооружённые люди, которые устроили стрельбу. На месте также прогремел взрыв и начался пожар. Огонь охватил площадь 12,9 тыс. кв. метров. Его удалось локализовать.

Следственный комитет возбудил дело о теракте. По предварительным данным, при атаке погибли 40 человек. Кроме того, в результате, по информации минздрава Московской области, при теракте пострадали 145 человек.

В распоряжении ИА Регнум оказалось видеозапись начала стрельбы в «Крокус Сити Холле». Её снял видеорегистратор проезжавшей мимо машины.