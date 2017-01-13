Москва, 13 января, 2017, 13:35 — ИА Регнум. Резервный фонд РФ возможно сохранить в 2017 году при цене нефти в 50 долларов за баррель. Об этом сегодня, 13 января, заявил глава Минфина Антон Силуанов на Гайдаровском форуме.

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«В 2017 году предусматривается в бюджете использование средств фондов — Резервного и ФНБ — в объеме 1,8 триллиона рублей. Объем Резервного фонда на 1 января составляет около 970 миллиардов рублей. Вопрос: сможем ли мы сохранить резервный фонд в случае, если цена на нефть останется на уровне 50 долларов за баррель? Сможем, потому что объем дополнительных доходов может составить около 1 триллиона рублей», — считает Силуанов.

Как сообщало ИА REGNUM, резервный фонд Российской Федерации за 2016 год сократился почти в 3,7 раза — до 972,13 млрд рублей. Фонд национального благосостояния (ФНБ) за 2016 год сократился на 16,6% — до 4,36 трлн рублей.

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Напомним, с 12 по 14 января в Москве в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ проходит VIII ежегодный Гайдаровский форум. В работе форума принимают участие 13 тыс. человек, в том числе члены правительства РФ и иностранные эксперты. Запланировано выступление около 800 спикеров. Форум проводится с 2010 года в память об ученом-экономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х гг. Егоре Гайдаре.