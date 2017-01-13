Чебоксары, 13 января, 2017, 13:30 — ИА Регнум. Чувашстат подвел предварительные итоги выборочного обследования рабочей силы за IV квартал 2016 года. Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, численность рабочей силы (экономически активного населения) в возрасте от 15 до 72 лет в среднем составила 635,9 тыс. человек, что на 1,1% меньше по сравнению с данными за предыдущий квартал.

Бен Шан. Безработные. 1938

В численности рабочей силы 607,3 тыс. человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 28,6 тыс. человек — как безработные с применением критериев МОТ (то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю). По сравнению с III кварталом численность занятых сократилась на 0,52%, численность безработных — на 12%.

Уровень безработицы, исчисленный как отношение численности безработных к численности рабочей силы, в среднем за IV квартал 2016 года составил 4,5% (за III квартал — 5,1%, в июне-августе — 5%, в марте-мае — 5,6%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за III квартал 2016 года численность рабочей силы составила 643 тыс. человек, за июнь-август — 652,6 тыс. человек, в марте-мае — 654,6 тыс. больше).