Сыктывкар, 13 января, 2017, 13:27 — ИА Регнум. В настоящее время правительство Коми готовит заявку для включения в федеральную программу на 2017 год строительства двух школ: в Сыктывкаре на 1200 мест и селе Помоздино Усть-Куломского района на 400 мест, проект которой уже проходит государственную экспертизу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

И. Тихий. Экзамен. 1957

Также в 2017 году в рамках проекта по созданию новых мест в школах планируется выполнить ремонт в бывшем здании организации профессионального образования, расположенного в селе Выльгорт Сыктывдинского района, под размещение начальной школы на 160 мест. Кроме того, в целях ввода новых ученических мест предполагается капитально отремонтировать ещё два здания образовательных организаций.

Соответствующую заявку на участие в федеральной программе по созданию новых мест в общеобразовательных организациях республика в ближайшее время направит в Правительство Российской Федерации.