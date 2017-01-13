Москва, 13 января, 2017, 13:26 — ИА Регнум. Радикальных изменений в налоговой системе РФ после 2018 года не планируется,. Об этом сегодня, 13 января, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин на Гайдаровском форуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«По моему мнению, акценты с точки зрения изменения налоговой системы должны, в первую очередь, быть такие, что никаких серьезных и кардинальных изменений налоговой системы не будет, то есть все изменения — плавные», — сказал министр.

«Она должна становиться проще и легче для бизнеса, который работает в легальной сфере, в вопросах, связанных со стимулированием инвестиций и инноваций, экспорта и структурного увеличения занятости», — отметил Орешкин.

«Серьезного изменения налогообложения для физических лиц не предполагается. Прогрессивная шкала НДФЛ в министерстве не обсуждается», — добавил он.

Как сообщает ИА REGNUM, с 12 по 14 января в Москве в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ проходит VIII ежегодный Гайдаровский форум. В работе форума принимают участие 13 тыс. человек, в том числе члены правительства РФ и иностранные эксперты. Запланировано выступление около 800 спикеров. Форум проводится с 2010 года в память об ученом-экономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х гг. Егоре Гайдаре.