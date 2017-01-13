Минэкономразвития прогрессивную шкалу НДФЛ не обсуждает – Орешкин
Москва, 13 января, 2017, 13:26 — ИА Регнум. Радикальных изменений в налоговой системе РФ после 2018 года не планируется,. Об этом сегодня, 13 января, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин на Гайдаровском форуме.
«По моему мнению, акценты с точки зрения изменения налоговой системы должны, в первую очередь, быть такие, что никаких серьезных и кардинальных изменений налоговой системы не будет, то есть все изменения — плавные», — сказал министр.
«Она должна становиться проще и легче для бизнеса, который работает в легальной сфере, в вопросах, связанных со стимулированием инвестиций и инноваций, экспорта и структурного увеличения занятости», — отметил Орешкин.
«Серьезного изменения налогообложения для физических лиц не предполагается. Прогрессивная шкала НДФЛ в министерстве не обсуждается», — добавил он.
Как сообщает ИА REGNUM, с 12 по 14 января в Москве в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ проходит VIII ежегодный Гайдаровский форум. В работе форума принимают участие 13 тыс. человек, в том числе члены правительства РФ и иностранные эксперты. Запланировано выступление около 800 спикеров. Форум проводится с 2010 года в память об ученом-экономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х гг. Егоре Гайдаре.