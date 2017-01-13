Анкара, 13 января, 2017, 13:26 — ИА Регнум. Представители сирийской оппозиции прибудут в Астану для участия в переговорах по урегулированию ситуации в стране в том случае, если в южных районах Сирии и в Дамаске установится 10-дневное перемирие. Об этом заявил секретарь движения «Народная дипломатия» Махмуд аль-Афанди, передает 13 января НТВ.

Freedom House Сирийская оппозиция

По его словам, оппозиционеры приступят к составлению списков участников переговоров после установления перемирия сроком на 10 дней, начиная с 13 января. На консультациях в Анкаре присутствовали представители 32 групп сирийских оппозиционных сил и эксперты. Аль-Афанди пояснил, что среди них были «те, кого контролирует Турция, и те, кого контролирует Катар».

«Пока планируется 23 января, но они поставили ультиматум, и будут смотреть, как он будет исполняться. Только при этом условии они поедут в Астану», — сказал он.

Аль-Афанди добавил, что на переговорах не будут присутствовать политики, а только военные. В качестве советников в Астане также будут находиться представители Высшего комитета по переговорам.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января президент России Владимир Путин и глава Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудили по телефону подготовку к сирийским мирным переговорам. Проведение международной встречи намечено в Астане на 23 января.

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