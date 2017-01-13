Манила, 13 января, 2017, 13:21 — ИА Регнум. Любые действия со стороны США, направленные на блокирование доступа КНР к искусственным островам в Южно-Китайском море, будут реализованы исключительно в рамках собственных национальных интересов США, заявил министр иностранных дел Филиппин Перфекто Ясай, сообщает 13 января Reuters.

Times Asi Китайские моряки

«Они сказали, что не позволят КНР осуществлять подобного рода деятельность. Если они этого хотят, если у них есть для этого силы, пусть сделают это», — сказал Ясай.

Напомним, Китай построил несколько искусственных островов в исключительной экономической зоне Филиппин. Международный арбитражный суд в Гааге в июле 2016 года постановил, что Китай не имеет исторически сложившегося права на территории Южно-Китайского моря. Власти КНР проигнорировали решение арбитражного суда.

С 2013 года КНР построила множество островов в Южно-Китайском море, общая площадь которых составляет 2900 гектаров. Свыше $5 трлн торговых сделок ежедневно связаны с этим регионом.