Архангельск, 13 января, 2017, 13:20 — ИА Регнум. В университет с рабочим визитом прибыл Ингвар Томассен, кандидат химических наук по аналитической химии, профессор норвежского Национального института профессионального здоровья. Он будет возглавлять научную работу и впервые приехал в Архангельск, чтобы познакомиться с университетом и участниками проекта. Также в САФУ приехал ещё один ключевой участник проекта — Валерий Петрович Чащин, заведующий научно-исследовательской лабораторией комплексных проблем гигиены и эпидемиологии Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

AWeith Медведи в Арктике

Напомним, научный проект САФУ получил мегагрант на разработку методологии мониторинга, оценки прогнозирования и предупреждения рисков, связанных с переносом биологическими путями высокотоксичных загрязняющих веществ, способных накапливаться в пищевых цепях и распространяться в арктических экосистемах.

Основные цели проекта: снижение экономических и демографических последствий нарушения здоровья населения, проживающего в Арктической зоне Российской Федерации, вследствие неконтролируемого переноса в среду обитания высокотоксичных загрязняющих химических веществ; повышение эффективности химической безопасности населения; разработка систем биологического мониторинга, прогнозирования и управления рисками, связанными с неконтролируемым распространением опасных загрязняющих веществ с мигрирующими видами промысловых птиц, рыб и диких животных в Арктику.

Сегодня состоялась встреча ученых с ректором Еленой Кудряшовой, проректором по научной работе Борисом Филипповым, начальником научно-исследовательского управления Александром Гурьевым, начальником управления международного сотрудничества Любовью Зарубиной и директором Арктического центра стратегических исследований Константином Зайковым.

Гостям рассказали о направлениях деятельности САФУ, в том числе о сотрудничестве с норвежскими партнерами, о научной инфраструктуре вуза и исследованиях в интересах арктического региона. У Ингвара Томассена вызвала интерес экспедиция «Арктический плавучий университет» и возможность использования результатов исследований членов АПУ в работе над мегагрантом.

Также участники встречи обсудили перспективы реализации научного проекта и создание в САФУ специальной лаборатории арктического биомониторинга. Задача лаборатории — получение новых знаний в области наук о здоровье и трансферт результатов научных исследований и технологий в практическую экономику природопользования, защиту здоровья человека и окружающей среды на национальном и международном уровнях.

Ингвар Томассен и Валерий Чащин посетили инновационно-технологический центр «Современные технологии переработки биоресурсов Севера», где директор центра Юлия Севастьянова и заведующий кафедрой технологии целлюлозно-бумажной промышленности Яков Казаков показали гостям работу нескольких лабораторий, занимающихся вопросами производства бумаги и картона. После этого ученые побывали в инновационно-технологическом центре арктических нефтегазовых лабораторных исследований и в ЦКП НО «Арктика», где ближе познакомились с современным оборудованием и научным потенциалом вуза.

Ингвар Томассен примет участие во встрече с участниками проекта, получившего мегагрант правительства Российской Федерации. После этого он прочитает лекцию по экспозомике — это новое научное направление, изучающее совокупность внешних детерминантов здоровья человека, преимущественно на молекулярном уровне, что в дополнение к геномике позволяет получить более корректные представления о рисках его утраты и прогнозе здоровой жизни.