Санкт-Петербург, 13 января, 2017, 13:15 — ИА Регнум. Показатели жилищного строительства в Северной столице в декабре 2016 года оказались выше, чем за аналогичный период 2015 года. Об этом сегодня, 13 января, сообщили в комитете по строительству Санкт-Петербурга.

Александр Лактионов. Переезд на новую квартиру. 1952

В последний месяц 2016 года в Петербурге введено в эксплуатацию 752 265 кв. метров жилья, или 386 домов на 14 568 квартир, с учетом индивидуального строительства. Для сравнения: в декабре 2015 года было сдано 647 756 кв. м жилья (234 дома на 11 268 квартир). Таким образом, декабрьский рост 2016 года составил 16% к тому же месяцу 2015 года.

Как отмечают в строительном ведомстве Смольного, в числе введенных в эксплуатацию в минувшем декабре объектов — корпуса 6.1 и 6.2 ЖК «Каменка», ранее принадлежавшего проблемному застройщику «СУ-155», а также другие дома, которые по разным причинам выбились из графиков строительства.

Лидером по вводу жилья в декабре стали Красносельский, Приморский и Красногвардейский районы города. Показатели декабря 2016 года значительно превзошли объемы сдачи жилья в ноябре того же года. Тогда было введено в строй 133 043 кв. метров жилья, или 94 дома на 2356 квартир.

Кроме жилых домов, в декабре минувшего года был сдан ряд объектов инженерной и социальной инфраструктуры, в частности, амбулаторно-поликлинический корпус в Приморском районе, храм «Во имя Рождества Пресвятой Богородицы в Рыбацком» в Невском районе. Завершена реконструкция автодороги федерального значения М-10 «Россия» (Московское шоссе) на участке от КАД до поселка Ям-Ижора.

Как отмечало ИА REGNUM, рынок жилой недвижимости Санкт-Петербурга в 2016 году выбился из общероссийской картины: спрос на квартиры шагал вверх небывалыми для кризиса темпами; незначительно, но подросли и цены на жилье. Многие эксперты говорят о стабилизации, однако удержать активность покупателей будет непросто.