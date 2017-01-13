Брейтово, Ярославская область, 13 января, 2017, 13:12 — ИА Регнум. В Ярославской области начата реализация исследовательского проекта «Затопленные святыни Мологского края». Как сообщает сайт «Наш Брейтовский район», в его рамках организуются экспедиции по изучению затопленных городов и сел в акватории Рыбинского водохранилища на территории бывшего Мологского края.

Breytovo.ru Усадьба «Иловна»

Проект реализуется силами Разведывательно-Водолазной команды и общественной организации «Третий Рим». Первой в экспедиционном перечне стала бывшая дворянская усадьба Мусиных-Пушкиных Иловна, разрушенная и затопленная в 1940-х годах при создании Рыбинского водохранилища.

Команда подводных исследователей уже провела первые погружения со льда в месте расположения усадьбы. В результате удалось обнаружить остатки кирпичной дорожки и кафеля усадьбы, а также сохранившуюся аркаду набережной. Аномально низкие температуры внесли коррективы в план погружений, однако в ближайшие недели, как только позволит погода, исследовательские погружения будут продолжены. Участники проекта планируют провести детальную фото и видеосъёмку обнаруженных фрагментов усадьбы.

В целом же исследователи планируют осмотреть такие некогда известные места, как сёла Ветрино и Леонтьевское, еще одну усадьбу усадьбы Мусиных — Пушкиных — Борисоглеб, Югская Дорофеева Пустынь, деревня Осмерицы, где был кирпичный завод Ватутина.

«У нас есть идея показать эти объекты в формате 3D, подготовить экспозиционные материалы для выставок и музеев. Проект может стать хорошей базой для научных и исторических исследований затопленных храмов, монастырей, сел, усадеб, которые скрыты водами Рыбинского водохранилища, а также привлечь любителей дайвинга, заинтересованных в совершенствовании исследовательских навыков. Как мы это называем, дайвинг со смыслом», — сообщил инициатор проекта Константин Богданов.

Иловна — дворянская усадьба Мусин-Пушкиных, располагалась в Мологском уезде на левом берегу реки Мологи в 23 верстах от уездного города Мологи. Впервые упоминается в писцовой книге за 1646 год в составе села Иловна, владельцем которой был Яков Юрьевич Мусин-Пушкин.

С конца XVIII века Иловна, принадлежавшая графу Алексею Ивановичу, а затем его потомкам, становится одной из крупнейших усадеб края, приобретая характер культурно-хозяйственного центра этой территории. В конце XVIII — первой половине XIX веков в усадьбе строится большое количество разнообразных усадебных построек, в том числе трехэтажный каменный дом, домовая каменная церковь, ветряная мельница. С 1909 года архитектурный ансамбль усадьбы перестраивается Александром Таманяном, одним из лучших мастеров русской классической архитектуры, воспитанником Петербургской Академии художеств. Работы включали в себя реставрацию церкви и постройку каменной набережной, украшенной статуями львов.

В связи с созданием Рыбинского водохранилища все здания и сооружения усадьбы в 1937—1940 годах были разрушены, а территория усадьбы затоплена.