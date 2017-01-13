Курган, 13 января, 2017, 13:11 — ИА Регнум. В Зауралье в лечебно-исправительном учреждении совершил самоубийство заключенный, который через месяц должен был выйти на свободу. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении СКР по Курганской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пустые нары

Утром 12 января в одном из помещений ЛИУ-3 УФСИН России по Курганской области, где проходят лечение больные туберкулезом, было обнаружено тело 45-летнего мужчины, отбывавшего наказание. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ проводится проверка.

По предварительным данным, осужденный, находясь на лечении, совершил суицид. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В пресс-службе УФСИН уточнили, что заключенный должен был выйти через месяц на свободу. Умерший был осужден за угрозу убийством и побои на 9 месяцев.

Отметим, что 7 января в том же ЛИУ №3 скончался заключенный ИК-1 Руслан Сайфутдинов. Как ранее сообщали корреспонденту ИА REGNUM в УФСИН региона, вскрытие показало, что смерть Сайфутдинова не носит криминального характера, следов побоев не обнаружено и наступила в результате продолжительной болезни.