Брянск, 13 января, 2017, 13:06 — ИА Регнум. Бывшая начальница одного из подразделений Отдела социальной защиты населения Фокинского района Брянска Елена Кузьминова приговорена к 2,5 года лишения свободы за хищение 1,6 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Брянской области, суд признал экс-чиновницу виновной в превышении должностных полномочий и мошенничестве в особо крупном размере.

Дарья Антонова ИА REGNUM За решеткой

В суде было доказано, что с июля 2013 года по март 2015 года она устроила сговор с работниками: вносила в базу данных ложную информацию и таким образом похитила более 1,6 млн рублей, которые должны были пойти на адресную социальную помощь. После деньги поделили между соучастниками.

«Расследование уголовного дела в отношении еще трех соучастников преступления находится на завершающей стадии. Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года в Брянске к пяти годам лишения свободы приговорена бывший председатель комитета государственного регулирования тарифов Брянской области Наталья Калюк. Она признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере. В суде было доказано, что чиновница и ее сын похитили 15,6 млн рублей.