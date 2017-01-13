Москва, 13 января, 2017, 12:59 — ИА Регнум. Адвокаты бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, находящегося под домашним арестом в качестве обвиняемого в вымогательстве, обжаловали решение Басманного суда (Москва) о продлении срока домашнего ареста. Защита не согласна с тем, что Улюкаев будет находиться под арестом до 15 апреля, сообщили в пресс-службе Басманного суда.

Kremlin.ru Алексей Улюкаев

Уточняется, что жалобу подали адвокаты Улюкаева Тимофей Гриднев и Лариса Каштанова. Обжаловано постановление суда от 10 января. В суде сообщили, что дата рассмотрения заявления на текущий момент не назначена.

Напомним, Улюкаеву, арестованному 14 ноября, продлили срок домашнего ареста до 15 апреля. Отстранённый от должности министра гражданин обвиняется в вымогательстве у представителей «Роснефти» взятки в размере двух миллионов долларов за выдачу министерством положительной оценки, в результате которой «Роснефть» смогла приобрести 50,08% акций «Башнефти».

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