Осло, 13 января, 2017, 12:55 — ИА Регнум.



Day Donaldson Брейвик

Врач тюрьмы строгого режима Скиен Бьярне Хаукелан заявил 13 января, что одиночное заключение массового убийцы Андерса Брейвика не имело негативных последствий для его здоровья, сообщает NRK.

По словам медика, Брейвик испытывает удрученное состояние, но это может быть связано с прекращением приема анаболиков, которые убийца 77 человек принимал до тюремного заключения.

Напомним, убийца 77 человек, который отбывает 21-летний срок в тюрьме строгого режима Скиен, добился рассмотрения его жалобы, согласно которой условия его содержания нарушают Конвенцию Европы по правам человека. Свои показания неонацист дает непосредственно из тюрьмы.