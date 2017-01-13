Ярославль, 13 января, 2017, 12:53 — ИА Регнум. Выставка «За красной чертой», о том, что стало с художниками после Октябрьской революции, открылась в Ярославле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском художественном музее.

Artmuseum.yar.ru Афиша выставки «За красной чертой»

Сама экспозиция из 40 картин из собрания Ярославского художественного музея была собрана еще в 2014 году и успешно выставлялась в Смоленске, Белгороде и Калининграде. Но половина работ экспонируются впервые именно в Ярославле.

«Это работы российских художников периода 20-х-50-х годов двадцатого столетия. Музей рефлексирует над 20-м веком. Мы взяли вещи первого ряда. И официальные работы, и альтернативные. В фондах музея еще много такого рода вещей. Мы стремимся показать, как революция разделила жизнь и творчество художников на «до» и «после». Как складывалась их судьба после 1917 года. Можно увидеть, как менялось их творчество. У нас можно увидеть работы таких видных авторов 20-го века как Павел Кузнецов, Илья Машков, Петр Кончаловский, Роберт Фальк, — имена этих художников мы знаем по их творческим заявлениям 1917 года, мы знаем, что они были членами объединения «Бубновый валет», «Голубая роза», или первые «русские импрессионисты», как Константин Юон и Александр Рылов. Как их судьба складывалась после 17-го года, мало известно. Кто-то остался верен себе, кто-то пошел по идеологическому направлению, рисовал то, что было нужно государству. У нас, к примеру, можно увидеть канонический потрет Владимира Ленина работы художника Исаака Бродского. А есть то, что люди писали для себя, для близкого круга. Есть над чем подумать», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM сотрудник Ярославского художественного музея Марина Полывянная.

К 100-летию революции художественный музей готовит еще одну экспозицию — «Без России». Это работы художников-эмигрантов. Она откроется весной.