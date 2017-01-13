Москва, 13 января, 2017, 12:52 — ИА Регнум. Законодательство о территориях опережающего социально-экономического развития (ТОРах) предлагается откорректировать в сторону ужесточения условий деятельности их резидентов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 января, соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты от фракции КПРФ Алексей Корниенко и Николай Арефьев.

Schmid-Reportagen Аляска. Ледник

Сейчас, согласно законодательству, ТОР создается на 70 лет по решению правительства, и по решению правительства этот срок может быть продлен По мнению авторов законопроекта, это срок неоправданно велик. «70 лет — слишком большой срок для договора, которым предусматривается передача неограниченной территории РФ юридическому лицу, в том числе иностранному, фактически бесплатно, да еще с государственными вложениями и освобождением от налогов.

Депутаты напоминают об исторической судьбе Аляски. «Территория, отданная на 70 лет, навсегда останется у «резидента» той страны, откуда он пришел. За примером далеко ходить не надо. Аляска была отдана Соединенным Штатам в аренду на 49 лет. Ведь не отдали же!» — отмечают авторы законопроекта. Согласно законопроекту, срок договора о ТОРах сокращается до 30 лет.

Кроме того, действующее законодательство предусматривает, что лицо, утратившее статус резидента ТОРа, вправе распорядиться принадлежащим ему движимым и недвижимым имуществом, находящимся в ТОР, по своему усмотрению. Законопроектом предписывается, что в соглашение об осуществлении деятельности в ТОР включается условие о судьбе недвижимого имущества резидента после утраты им этого статуса для предотвращения умышленного уничтожения имущества бывшим резидентом.

Кроме того, законопроект предусматривает обязанность Счетной палаты проверять и контролировать ТОРы в связи с тем, что они являются федеральными инвестиционными проектами с государственными вложениями и налоговыми льготами.