Мадрид, 13 января, 2017, 12:51 — ИА Регнум. Полиция Испании арестовала двух человек в Сеуте, североафриканском анклаве Испании, подозреваемых в связях с террористами, сообщает 13 января Reuters.

jhusemannde Растегнутые наручники

Оба задержанных являлись частью радикальной группы, которая начала подготовку к осуществлению террористических атак, говорится в заявлении МВД Испании.

Напомним, с момента усиления мер безопасности после терактов в Париже в 2015 году полиция Испании арестовала 180 человек, обвиняемых в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).