Хельсинки, 13 января, 2017, 12:45 — ИА Регнум. Финляндия и Польша выступают за развитие единой политики безопасности и обороны Европейского союза. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Юха Сипиля во время своего визита в Польшу, сообщает сегодня, 13 января, финское издание Finland Times.

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«Финляндию и Польшу, например, объединяет то, что мы признаём важность общей политики безопасности и обороны ЕС и выступаем за её развитие», — заявил Сипиля по итогам встречи с премьер-министром Польши Беатой Шидло. Он также подчеркнул, что противодействие гибридным угрозам имеет большое значение для обеих стран. «Мы рады, что Польша заинтересована в участии в деятельности Центра по противодействию гибридным угрозам», — отметил финский премьер.

Премьер-министры Финляндии и Польши в ходе встречи обсудили ситуацию в области безопасности в регионе Балтийского моря, проблему мигрантов в ЕС и Brexit, а также перспективы двустороннего экономического сотрудничества.

Отметим, что председатель Европейского совета Дональд Туск по итогам саммита ЕС, который состоялся 15 декабря, сообщил о решении стран-участниц усилить оборону ЕС при сотрудничестве с НАТО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Хельсинки будет создан центр по борьбе с киберугрозами. В проекте принимают участие США и отдельные члены ЕС, включая Германию, Францию, Швецию и страны Прибалтики. Ежегодный бюджет центра составит 2 млн евро. По информации финского национального вещателя Yle, Финляндия покроет значительную долю этой суммы.

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