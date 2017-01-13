Великий Новгород, 13 января, 2017, 12:45 — ИА Регнум. В Великом Новгороде возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России, игорный клуб на 14 автоматов нелегально действовал на улице Германа в областном центре.

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«Деятельность заведения велась в условиях строгой конспирации, его посетителями являлись постоянные клиенты, лично знакомые администратору», — сообщили в управлении.

В пресс-службе управления МВД по Новгородской области уточнили, что нелегальный игорный зал был выявлен сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Полицейские изъяли не только все 14 игровых автоматов, но также документацию и выручку в сумме около 30 тысяч рублей.