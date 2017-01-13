Москва, 13 января, 2017, 12:43 — ИА Регнум. По итогам 2016 года чистая прибыль ПАО «Сбербанк», согласно российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ), составила 517 млрд рублей, увеличившись по сравнению с результатами 2015 года почти в 2,2 раза. Об этом сообщает 13 января пресс-служба банка.

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«Прибыль до уплаты налога на прибыль составила 668,9 млрд рублей, чистая прибыль без учета событий после отчетной даты составила 517,0 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Как отметил зампредседателя правления Сбербанка Александр Морозов, наиболее важным итогом ушедшего года стало повышение эффективности. Отношение расходов к доходам улучшилось до 35,7%, увеличение покрытия операционных издержек чистым комиссионным доходом достигло 62%.

«В совокупности это существенно снижает чувствительность банка к возможному сокращению маржинальности банковского бизнеса и позволяет нам с оптимизмом смотреть в 2017 год», — отметил он.

Также указано, что чистый процентный доход банка возрос на 41,5% и преодолел значение 1,1 трлн рублей. Чистый комиссионный доход достиг 318,6 млрд рублей, увеличившись на 21,3% по сравнению с предыдущим годом. Даже на фоне отрицательной переоценки валютной составляющей в результате укрепления рубля, активы банка в декабре 2016 года выросли на 1,2% и достигли 22 трлн рублей.