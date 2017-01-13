Хельсинки, 13 января, 2017, 12:41 — ИА Регнум. В Финляндии официально зарегистрирована феминистская партия, сообщает финский телеканал MTV.

Символ феминистского движения

Партия собрала необходимые для этого пять тысяч подписей в рекордные сроки. Теперь в партийном реестре страны значатся 15 политических сил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM со ссылкой на программу партии, основными принципами деятельности феминистов являются борьба с дискриминацией, а также обеспечение благосостояния и безопасности жизни граждан. Традиционные политические силы не смогли разрешить проблему существования разных форм дискриминации, убеждены финские феминистки.