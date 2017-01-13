Биатлонист Тарьей Бе не тренируется из-за болезни дыхательных путей
Москва, 13 января, 2017, 12:40 — ИА Регнум. Норвежский биатлонист Тарьей Бе, чемпион Олимпиады-2010 (город Ванкувер, Канада), серьёзно болен. У норвежца поражены дыхательные пути, но точный диагноз не поставлен, передаёт норвежский телеканал NRK.
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Тарьей Бе
О заболевании спортсмена сообщил его младший брат Йоханнес Бе. По его словам, состояние брата оставляет желать лучшего.
«Тарьей не тренируется, как только он начинает тренировки, возникает рецидив болезни. Это очень печально», — сказал он.
В нескольких соревнованиях Кубка мира сезона-2016/17 Бе не участвовал из-за болезни. Между тем, в ближайшей спринтерской гонке этапа Кубка мира в Рупольдинге (Бавария, Германия) он участвовать будет.