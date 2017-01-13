Москва, 13 января, 2017, 12:40 — ИА Регнум. Норвежский биатлонист Тарьей Бе, чемпион Олимпиады-2010 (город Ванкувер, Канада), серьёзно болен. У норвежца поражены дыхательные пути, но точный диагноз не поставлен, передаёт норвежский телеканал NRK.

Wikijunkie Тарьей Бе

О заболевании спортсмена сообщил его младший брат Йоханнес Бе. По его словам, состояние брата оставляет желать лучшего.

«Тарьей не тренируется, как только он начинает тренировки, возникает рецидив болезни. Это очень печально», — сказал он.

В нескольких соревнованиях Кубка мира сезона-2016/17 Бе не участвовал из-за болезни. Между тем, в ближайшей спринтерской гонке этапа Кубка мира в Рупольдинге (Бавария, Германия) он участвовать будет.