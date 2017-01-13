Чебоксары, 13 января, 2017, 12:34 — ИА Регнум. В 2016 году в Чувашии зарегистрировано 16 538 актов о рождении, что на 4,3% (или на 740) меньше по сравнению с 2015 годом. В том числе родилось 8574 мальчиков — снижение на 4,4% (на 393). Девочек за год родилось 7964, что на 4,2% меньше (или на 347) по сравнению с 2015 годом. Об этом свидетельствуют данные минюста Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Namonitore.ru Ребенок

В прошлом году появились на свет 168 двойняшек, что на 26 двойняшек больше по сравнению с 2015 годом. Кроме того, в 2016 году в Чувашии родились шесть тройняшек (в 2015 году — 1). В том числе в Чебоксарах зарегистрированы 91 двойня и две тройни.

Как и в 2015 году, в 2016 году среди мальчиков популярными остались имена Артём, Михаил, Кирилл, Максим, Иван, Роман, Александр, Егор, Илья, Дмитрий. Напомним, что в 2015 году самыми популярными были имена Кирилл и Максим. Девочек, как и ранее, чаще всего нарекали Анной. Затем по популярности идут такие имена, как Виктория, Дарья, Мария, София, Анастасия, Ксения, Екатерина, Валерия, Елизавета. Среди редких имён 2016 года — Назар, Марат, Гордей, Прохор, Давид, Тарас, Мила, Элеонора, Руслана, Богдана.

Напомним, в последние годы родители выбирают детям также такие старинные русские имена — в частности, Гордей, Матвей, Савелий, Семён, Степан, Арсений, Мирон, Макар, Прохор, Захар, Елисей. Девочек нарекают такими именами как Анисия, Есения, Таисия, Устиния, Варвара. В 2015 году среди имен были исконно чувашские Илемпи, Юман, Айдар, Хастар.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по последним данным Чувашстата, в республике в январе-ноябре 2016 года родились 15 169 человек. Это на 3,4% (или на 536 человек) меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Умерли 14 873 жителя — снижение на 0,5% (или на 71 человека). Число родившихся превысило число умерших на 2% (в январе-ноябре 2015 года — на 5,1%).