Рига, 13 января, 2017, 12:25 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Латвии разработало проект плана по улучшению услуг здравоохранения в сфере онкологии на 2017−2020 годы, в рамках которого будут оценены возможности применения к раковым больным лечения гомеопатией и антропософской медициной (нетрадиционной медициной), на это будут выделяться миллионы евро, сообщает портал Kasjauns.lv.

Naked-science.ru Раковая клетка

Как свидетельствует информация, размещенная на домашней странице Национальной службы здоровья, антропософская медицина включает в себя все последние достижения медицинских технологий, в совокупности с накопленным многовековым опытом в лечении человека. Достижения современности объединены со знаниями, которые включают в себя изменения в физическом теле пациента, астральном, духовном или психологическом уровне личности. Также указывается, что это «обращенный к пациенту индивидуальный медицинский подход, где выбор лекарств и другой терапии основан на личности человека и его индивидуальности, что увеличивает возможности пациента к естественному самовыздоровлению».

В 2017 году для реализации плана предусмотрены 418 694 евро, в бюджете 2018 года запланированы 11 154 405 евро, а в 2019 году планируется потратить 11 126 015 евро. Для реализации вышеупомянутых мероприятий в 2017 году будут необходимы дополнительно 9,5 млн евро, в 2018 году — 41,8 млн, а в 2019 году — 35,2 млн евро.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, план разработан для того, чтобы улучшить ситуацию в первичном диагностировании и лечении наиболее часто встречаемых форм рака, а также совершенствовать качество локализации злокачественных опухолей. Также предусматривается доступность паллиативного ухода, то есть активного, всеобъемлющего ухода за теми пациентами, болезнь которых невозможно радикально вылечить.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, на сегодняшний день количество онкобольных в Латвии приближается к 80 тысячам. Рак — вторая наиболее частая причина смерти в стране после сердечно-сосудистых заболеваний. Зачастую пациенты Латвии с подозрением на онкологические заболевания ожидают своей очереди на исследования по полгода и больше. А многие опухоли обнаруживаются на поздней стадии, когда помочь могут только медикаменты нового поколения — так называемая целевая терапия, блокирующая развитие раковых клеток.

Напомним, по данным Центра контроля и профилактики заболеваний, за последние 10 лет число онкологических пациентов в Латвии увеличилось почти на 40%. Ежегодно рак диагностируется примерно у 11,5 тысячи жителей Латвии.

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