Сеул, 13 января, 2017, 12:24 — ИА Регнум. В преддверии Нового года по лунному календарю в Южную Корею будет импортировано 1 тыс. 500 тонн свежих яиц, сообщает 13 января Reuters.

PublicDomainPictures Куринные яйца

Около 25 млн яиц будет импортировано в Южную Корею из США и Испании в преддверии праздника, говорится в заявлении министерства сельского хозяйства Южной Кореи.

Власти Южной Кореи стремятся предотвратить дальнейший рост цен на яйца, связанный с дефицитом, вызванным крупной вспышкой птичьего гриппа.

Напомним, начиная с ноября 2016 года, из-за вируса птичьего гриппа в Южной Корее пришлось забить 26 млн кур, около трети кур несушек было потеряно.

В Южной Корее Новый год по лунному календарю начнется 27 января.